Rosita Celentano: "Ho tradito durante una relazione tossica"

"Sì, una volta ho tradito", l'attrice Rosita Celentano ospite a "Verissimo" ricorda un periodo difficile della sua vita segnato da una relazione tossica. "Quando avevo 30 anni ho tradito per 9 mesi con la stessa persona", racconta la primogenita di Adriano Celentano e Claudia Mori. "Non riuscivo a lasciare l'uomo con cui stavo all'epoca e mi sono trovata tra le braccia di un collega di lavoro", dice. E aggiunge: "Mi faceva ritrovare quella sicurezza in me".

Nel corso dell'intervista nel programma di Canale 5, Rosita Celentano ripercorre la difficoltà nel terminare la storia. "Volevo uscirne ma non ce la facevo, lì mi sono accorta come si sentono molte donne incastrate da relazioni tossiche", afferma la conduttrice che però nega di aver mai subito violenze. "Non mi ha messo le mani addosso perché ho minacciato conseguenze. Non bisogna giustificare la prima volta perché ne seguono altre".