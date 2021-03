Rosalinda e la violenza subita a 12 anni: "L'avevo detto solo a mia madre tre anni fa"

Rosalinda Cannavò parla della violenza subita quando era solo una bambina. "E' venuta fuori al Grande Fratello, non ne avevo mai parlato, solo con mia madre circa tre anni fa", racconta l'attrice siciliana, ospite di "Verissimo". L'ex concorrente del reality di Canale 5 aveva solo 12 anni quando fu abusata da un conoscente: "Spero che il mio racconto possa aiutare tante altre ragazze vittime di violenze: io ho fatto un errore, non raccontarlo e non denunciare".

Rosalinda spiega di non aver informato i genitori di quello che aveva subito per "non farli stare male": "Spero che questa persona non abbia fatto male ad altre donne", conclude l'attrice.