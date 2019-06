"Sei pronta alla mia notizia shock? Non mi sposo più perché Pietro non esiste". Così Rosa Perrotta, in modo ironico, ha annunciato a "Pomeriggio Cinque" il rinvio delle nozze con Tartaglione. "Mi sono resa conto che l'avrei fatto sull'altare il bambino. Sin dall'inizio della gravidanza ho avuto qualche problemino. Fortunatamente si è sistemato tutto, ma non sapevo come sarebbe andata quindi abbiamo messo in stand-by il matrimonio", ha spiegato.