Romina Carrisi incinta del primo figlio: "Ho un nome in mente ma non si chiamerà..."

A "Verissimo" la cantante insieme al padre Al Bano racconta l'ultimo mese di gravidanza: "Nascerà in ospedale a Roma, non in casa"

"Ho un nome nel cuore...", ospite a "Verissimo" insieme al padre Al Bano Romina Carrisi, giunta all'ultimo mese di gravidanza, racconta la gioia per l'arrivo imminente del primogenito anche se non svela come lo chiamerà: "Ancora dobbiamo decidere ma di certo non Al Bano III", scherza la quartogenita avuta dal cantante pugliese insieme a Romina Power. Se sul nome nulla è ancora definito qualche indizio in più la cantante lo fornisce sul luogo del parto che non sarà nella tenuta di famiglia a Cellino San Marco: "Lo faremo nascere in ospedale a Roma", afferma.

Al Bano si appresta a diventare nonno per la quarta volta e in studio condivide la gioia dell'evento imminente insieme alla figlia Romina: "Non vedevo l'ora succedesse anche questo, adesso aspetto mio figlio Yari poi Jasmine e Al Bano jr ma ancora c'è tempo", dice l'artista che poi racconta l'importanza di ritagliarsi più tempo possibile nel ruolo di nonno nonostante i concerti in giro per il mondo: "Mi impongo di passare del tempo con i miei nipoti", afferma. E sull'esclusione dal Festival di Sanremo si chiede: "Amadeus ha ascoltato almeno la mia canzone?"