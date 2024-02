Romina Carrisi: "Quando mio figlio Axel Lupo piange mi viene in mente l'acuto di mio padre Al Bano"

A "Verissimo" Romina Carrisi racconta la gioia di essere diventata mamma con la nascita del primo figlio Axel Lupo. "Non dormo molto ma sono felice", spiega l'attrice e riferendosi al padre Al Bano, ospite in studio, aggiunge: "Quando di notte Axel piange mi viene in mente il suo acuto". "Ecco è lui l'erede!", scherza la conduttrice Silvia Toffanin. Il cantante salentino riconosce come la maternità abbia migliorato la figlia e rafforzato la famiglia. "Romina è diventata mamma in tutti i sensi e lo si vede anche nel rapporto con la sorella Cristèl", dice Al Bano.

Leggi Anche Romina Carrisi è diventata mamma, nato Axel Lupo

Leggi Anche Romina Carrisi a spasso con Axel Lupo, ecco le prime foto con il figlio

"Mio padre Al Bano oggi è molto in contatto con le sue emozioni", afferma Romina Carrisi che il 24 gennaio scorso ha dato alla luce il suo primogenito avuto dal compagno Stefano Rastelli. Come racconta nel salotto del talk show di Canale 5, il parto è stato lungo ma in qualche modo allietato dallr note di musica classica di Mozart. Romina poi spiega come è nata l'idea del doppio nome. "Da anni dicevo che se avessi avuto un figlio maschio lo avrei chiamato Axel poi però al mio compagno e alle sue figlie piaceva il nome Lupo e così lo abbiamo aggiunto".