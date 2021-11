Roma, alla stazione Termini “assistenti” estorcono denaro ai viaggiatori

Alcune persone all'ingresso della stazione Termini di Roma, come a voler dare il benvenuto a turisti e pendolari, scelgono le "vittime" e le seguono con la scusa di volerle assistere nell'acquisto del biglietto e dopo estorcono loro denaro. "Striscia la Notizia" è alla stazione Termini di Roma dove agiscono i furbetti: l'inviato Jimmy Ghione fa notare che queste persone sono anche state raggiunte dal "Daspo urbano" ovvero il divieto accesso in aree urbane.

Alcuni si fingono dipendenti delle compagnie di viaggio e opprimono il turista chiedendo soldi in cambio per l'aiuto non richiesto. L'inviato li raggiunge dicendo che ciò che fanno non è legale e queste persone sembrano non curanti della gravità delle loro azioni.