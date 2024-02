Rocio Munoz Morales sul rapporto col compagno Raoul Bova: "Ho seguito l'amore e oggi mi sento italiana"

Nel salotto di "Verissimo" Rocio Munoz Morales traccia un bilancio di 10 anni d'amore con Raoul Bova arricchito dalla nascita di due figlie, Luna e Alma. "L'amore muove il mondo, non saprei vivere senza", afferma l'attrice aggiungendo come tutte le sue scelte di vita, anche in ambito professionale, "sono sempre dettate dal cuore".

In merito ai cambiamenti radicali innescati dall'amore, Rocio Munoz Morales riflette sulla sua vita in Italia. "Mi sono trasferita da più di dieci anni e ormai parlo in romanesco", racconta l'attrice spagnola che poi aggiunge: "E' incredibile come un posto che all'inizio non ti appartiene ti entri così tanto dentro, oggi mi sento italiana".