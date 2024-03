Roberto Poletti parla del marito Francesco Naccari: "Ne vado orgoglioso"

Ospite a "Verissimo" con Federica Panicucci per parlare di "Mattino 4", il giornalista racconta per la prima volta del proprio privato

Ospite a "Verissimo" insieme a Federica Panicucci, con cui - a partire da lunedì 11 marzo, su Retequattro - condurrà "Mattino 4", Roberto Poletti parla per la prima volta del marito Francesco Naccari, con cui si è unito civilmente nel 2022.

"La nostra unione civile è avvenuta a ottobre di due anni fa. La notizia è uscita dopo diversi mesi, credo sia stata diffusa nel tentativo di ledere la mia carriera in qualche modo", spiega il giornalista, infastidito soprattutto dell'accusa di essersi "sposato in segreto".

"Stiamo insieme da 18 anni. Ci siamo sposati in una villa del Comune di Milano. Ho voluto semplicemente tenere per me il momento, ma non c'era nessun segreto", sottolinea Poletti. "Sono orgoglioso della mia relazione e non ho nulla da nascondere".