Roberta Di Padua su Alessandro Vicinanza: "L’ho aspettato per un anno"

Ospiti a "Verissimo", Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza parlano per la prima volta in televisione della loro turbolenta storia d'amore, nata negli studi di "Uomini e Donne".

"Ce l'ho fatta. L'ho aspettato per un anno. Sono stata lì ferma, ho tentato di andare avanti, ma non riuscivo", afferma la donna, ammettendo di non aver smesso di pensare ad Alessandro nemmeno durante la sua relazione con Ida Platano. "Lo seguivo sui social, guardavo le sue storie per capire se fosse realmente felice. Ho sempre sentito un legame con lui".

Anche l'uomo, dal canto suo, ammette di aver provato qualcosa per la dolce metà fin dalla prima volta in cui l'ha vista in trasmissione, due anni fa: "Mi ricordo tutto di lei, è sempre stata la mia calamita. Ho fatto un po' di giri ma lei è sempre rimasta il mio chiodo fisso". Oggi la coppia è felice di vivere il loro amore fuori dal programma.