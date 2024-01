Roberta Capua: "È stato l'anno più difficile della mia vita"

L'ex Miss Italia Roberta Capua racconta il difficile anno passato nel salotto di "Verissimo". "Voglio guardare al futuro con il sorriso" ha detto la conduttrice tv in lacrime dopo aver perso entrambi i genitori ed essersi separata dal marito e padre di suo figlio Leonardo. "È stato l'anno più difficile della mia vita. Mio padre Alberto se ne è andato in tre mesi, dopo l'intervento per la rottura del femore si è lasciato andare e non siamo riusciti a dargli la forza per reagire" ha raccontato Roberta Capua.

"Qualche mese dopo mia mamma, che da lungo tempo era affetta da demenza senile, ci ha lasciati. Quando se ne è andato papà lei non si è resa conto per via della malattia, solo alla fine dei suoi giorni ha capito cosa era successo. Altra pagina dolorosa è stata la fine del mio matrimonio, credevo di invecchiare con Stefano e invece ci siamo accorti che nel tempo le nostre priorità erano cambiate" ha proseguito Roberta Capua.

"Devo tutto alle mie amiche che mi hanno fatto da scudo, tra loro c'è anche Tosca d'Aquino" dice in conclusione a Silvia Toffanin.