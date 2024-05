Rissa Fedez-Iovino, le immagini del pestaggio a "Zona Bianca"

Qualche settimana fa il cantante, proprio alle telecamere di "Zona Bianca", aveva smentito di essere coinvolto con il pestaggio che avrebbe visto partecipare anche alcuni ultras del Milan. "Nella telecamere non si vede chi c'è - diceva Fedez -, perché sarebbe sporcata dalla pioggia". La telecamera ha ripreso, invece, tutta la scena. E secondo il programma di Rete 4 confermerebbe la versione dei due testimoni: da un van si vedono scendere delle persone dirette verso un ragazzo con le scarpe bianche che sarebbe Cristiano Iovino.

Il primo a scendere dal van sarebbe proprio Fedez che prova a sferrare due colpi nei confronti di Iovino, il quale riesce a farlo indietreggiare. Fedez, secondo la ricostruzione, avrebbe provato a sferrare altri due colpi. Subito dopo dal van si vedono scendere altre cinque persone, tra queste Cristiano Rosiello, l'inseparabile guardia del corpo del cantante. Iovino avrebbe provato a scappare ma in sei lo aggrediscono spingendolo oltre l'inquadratura della telecamera.

La versione di Fedez

"Provo un secondo a fare io il giornalista" diceva Fedez a "Zona Bianca" qualche settimana fa, prendendo in mano il microfono. "Ricostruiamo i fatti: si parla di nove persone appartenenti alla curva del Milan che avrebbero massacrato una persona. Arrivata un ambulanza sul posto questa persona non viene portata in ospedale perché non ha bisogno di cure e non c'è quindi alcun referto medico. In più mi dicono che non solo non ha denunciato ma anche che dopo tre giorni, perché io mi informo, era a Ibiza a ballare.





L'accordo tra Iovino e Fedez

Negli ultimi giorni è arrivata anche la notizia di un presunto accordo tra Fedez e Cristiano Iovino, i quali avrebbero raggiunto un'intesa in base alla quale, tra l'altro, il personal trainer rinuncerà a eventuali azioni penali nei confronti del rapper. Lo confermano fonti legali in merito a un'anticipazione, comparsa sul sito di Fabrizio Corona, riguardo alla presunta aggressione avvenuta in via Traiano.