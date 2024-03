I Ricchi e Poveri ricordano Franco Gatti: "E' sempre con noi"

Reduci dalla loro dodicesima partecipazione al Festival di Sanremo, i Ricchi e Poveri raccontano a "Verissimo" come avrebbero voluto dividere il successo anche con il loro compagno Franco Gatti, morto nell'ottobre 2022. "Franco è sempre con noi e quando le cose vanno bene le condividiamo ancora con lui", dice Angela Brambati.

Nel salotto del talk show di Canale 5 Angelo Sotgiu ricorda la generosità di Franco Gatti in occasione del primo provino ufficiale dei Ricchi e Poveri. "Da Genova siamo partiti per Milano in cinque sulla Seicento della madre di Franco", dice il cantante che poi ironizza sulla proverbiale "tirchieria" dei genovesi. "Fabrizio De André è venuto in treno ma siamo andati a prenderlo in stazione perché a Genova i taxi non si prendono, costano troppo", dice.