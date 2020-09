Renato Zero: "Per i miei 70 anni fuggirò per una destinazione ignota"

Renato Zero compie 70 anni e per festeggiare la ricorrenza fuggir à in una destinazione ignota. "Come faccio di solito, perché il compleanno non è che mi rattrista, ma è tutti i giorni, tutte le volte che apro gli occhi, è bello festeggiarsi ", spiega il cantante, che il 30 settembre spegnerà 70 candeline in un'intervista esclusiva a "Verissimo".

Per l'occasione "Ho voluto regalarmi 40 inediti in tre album " ha continuato l'artista, che celebrerà l'importante compleanno con l'opera " Zerosettanta ".