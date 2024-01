Raoul Bova sulla compagna Rocio Munoz Morales: "Mi fa innamorare ogni giorno"

"Rocio Munoz Morales? Mi fa innamorare ogni giorno, con lei scopro sempre cose nuove". Ospite a "Verissimo" per presentare la nuova fiction che lo vede protagonista, "I Fantastici 5", Raoul Bova parla della compagna.

"Non è mai scontata, ha un lato spagnoleggiante pieno di energia da cui mi faccio trasportare volentieri", spiega l'attore, che ha formato una bella famiglia allargata, composta da quattro figli: Alessandro Leon (2000) e Francesco (2001), nati dal matrimonio con Chiara Giordano, e Luna (2015) e Alma (2018).

"Sono sempre stato vicino ai ragazzi più grandi per far capire loro che erano importanti quanto le bambine più piccole", spiega Bova a Silvia Toffanin. "Non ho mai imposto nulla. Ho aspettato dieci anni e poi, passo dopo passo, è arrivato il momento più bello della mia vita: vederli per la prima volta insieme, uniti".