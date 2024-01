Raimondo Todaro: "Mia moglie è svenuta mentre ballavamo insieme"

Ospite a "Verissimo" il maestro di danza di "Amici" Raimondo Todaro racconta il legame con la moglie Francesca Tocca cementato dalla loro figlia, Jasmine, e dalla passione comune per il ballo. Una passione più forte di ogni malanno fisico. "Mentre ballavamo un pezzo di Whitney Houston Francesca è svenuta sul palco perché tra il primo e il secondo atto allattava", racconta Todaro. "L'ho presa per un piede e l'ho tirata fuori da una quinta, nessuno ha capito cosa stava succedendo. Poi ho improvvisato da solo fino a che non è arrivata l'altra ballerina a sostituirla".

Raimondo Todaro ricorda che la moglie ha superato il malore in tempi rapidi ed è stata pronta a tornare sul palco già all'atto successivo. Nel frattempo lui ha continuato l'esibizione. "Per fortuna si trattava di un pezzo standard dove è più facile guidare la ballerina per un'improvvisazione". Per Raimondo Todaro il rapporto con la moglie Francesca, ballerina professionista ad "Amici", è stato segnato anche da un recente battibecco nello studio del talent show di Canale 5. "Volevo chiedere ospitalità alla maestra Alessandra Celentano", ironizza l'insegnante.