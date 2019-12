Quando Taylor Mega si presentò ubriaca in collegamento a "Live - Non è la d'Urso"

La puntata dell'11 novembre di "Live - Non è la d'Urso" ha preso una piega inaspettata quando, durante il dibattito sui figli dei volti noti, è intervenuta Taylor Mega in collegamento da Sharm el-Sheikh. L'influencer si è fatta subito notare per una parlantina poco "sciolta". Anche Barbara d'Urso ha pensato ci fosse qualcosa di strano e le ha chiesto: "Taylor ti sei fatta uno spritz prima della diretta?".

Non è stata meno brusca l'altra influencer Camilla Lucchi che, da sempre in combutta con Mega, ha aggiunto: "A parte che stasera biascichi, hai bevuto? Io non riesco a rispondere perché non la capisco".

Taylor Mega ha negato categoricamente di essere ubriaca: "Non ho bevuto, giuro", ha risposto l'influncer aggiungendo che poteva apparire strana solo perché sentiva gli interventi degli ospiti e le parole di Barbara D'Urso in ritardo. A seguito della puntata, però, "Striscia la Notizia" ha voluto vederci chiaro e ha mostrato un fuorionda durante il quale si sente l'influencer dichiarare di avere bevuto quattro shot di vodka prima della diretta.

La settimana successiva, di nuovo ospite di "Live - Non è la d'Urso", Taylor Mega ha confermato di aver bevuto ma ha voluto precisare: "Le cose mi arrivavano comunque in ritardo. Non ero ubriaca, ero solo brilla. Di solito reggo bene, ma lì l'alcol è diverso".