Quando Nina Moric affrontò Luigi Favoloso al "Grande Fratello 15"

"Io sono entrata non per spiattellare la nostra intimità, ma per difendere la mia dignità": è così che inizia uno dei confronti televisivi più accesi accaduti al "Grande Fratello 15" che ricordamo nel nostro "Best of". Nina Moric poté entrare nella Casa per confrontarsi con Luigi Favoloso, suo fidanzato, che aveva iniziato a commentare la loro vita privata con gli altri coinquilini.



Un atteggiamento che non era piaciuto alla showgirl soprattutto considerando le battaglie legali in corso per la custodia del figlio avuto da Fabrizio Corona. Nina Moric giudicò molto immaturo il comportamento del concorrente: "Sono stata accusata di falsità. Io da 4 anni vivo un incubo giuridico . Sono una donna, ma soprattutto una madre e ho perso due figli. Tu hai dato il colpo finale. Ti ringrazio".



Accuse forti che sembrano portare alla fine della relazione con Luigi: invece, a sorpresa, lui decide di abbandonare il gioco per seguire Nina e tentare di recuperare il loro rapporto. Quest'estate i due sembravano essere tornati insieme, ma l'ufficialità di un loro riavvicinamento non è mai arrivata.