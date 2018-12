Quando Mario Balotelli ha organizzato uno scherzo al fratello con la complicità delle Iene

Mario Balotelli non perdona. Dopo essere stato vittima di uno scherzo a opera del fratello Enock, aiutato proprio dalle Iene, il calciatore del Nizza ha contattato appositamente il programma di Italia Uno per organizzarne uno a sua volta e non lasciarsi sfuggire una ghiotta occasione. Enock ha infatti affidato la propria auto a un rivenditore di fiducia e subito lo scherzo si è messo in moto: al salone d'auto si è presentato un acquirente particolare, un personaggio che non ha fatto una bella impressione al fratello di Balotelli.



Nonostante tutto l'acquisto è andato a buon fine, ma ecco l'imprevisto: una volta congedato l’acquirente, Enock si accorge che invece di 18.700€, Fausto Morabito (questo il falso nome del finto acquirente) ha firmato un assegno da 18,70€. Dopo la scoperta, la reazione del fratello del calciatore è rabbiosa e peggiora con le provocazioni di Mario Balotelli, giunto sul posto per godersi lo spettacolo.