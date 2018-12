Quando la spallina del vestito tradì Aida Nizar: seno scoperto a "Pomeriggio Cinque"

Vulcanica ed esuberante, Aida Nizar ha fatto molto parlare di sé dentro e fuori dal "Grande Fratello" per i suoi modi molto aperti, bizzarri e spesso spiazzanti. Il momento forse più indimenticabile è stato nel corso di una puntata di "Pomeriggio Cinque", quando nel mezzo di un'animata - ma sempre ironica - discussione con Vittorio Sgarbi la spallina del vestito ha ceduto mettendo in mostra il seno. Brevissimo momento di gelo e imbarazzo in studio, al quale si è accompagnata l'espressione stupida di Aida, prima che da parte della starlette tutto riprendesse come se nulla fosse.



Dietro la sua incredibile esuberanza, che l'ha portata ad altri episodi più o meno discutibili come un bagno nella Fontana di Trevi, Aida si spende molto per gli altri quando non è impegnata in televisione: "In Spagna lavora giorno e notte in un convento per assistere gli ammalati e i senzatetto - ha rivelato la sorella - Oltre ad aiutare le suore, Aida sostiene l'associazione fondata da Padre Angel, un prete di strada che accoglie gli ammalati e i senzatetto nella sua chiesa di Madrid".