Quando Ida e Riccardo parteciparono a “Temptation Island”

Ida e Riccardo sono stati una delle coppie più chiacchierata dell’ultima edizione di “Temptation Island”. I due si conobbero e si innamorarono durante “Uomini e Donne Trono Over” ma fin da subito la loro storia ebbe qualche difficoltà e il vivere distanti non contribuì a risolvere i problemi. Per cercare, quindi, di consolidare il loro rapporto, Ida e Riccardo decisero di partecipare a “Temptation Island”.



Durante questa esperienza la donna fin da subito sentì la mancanza del suo fidanzato così come, confrontandosi con le altre concorrenti, capì certe mancanze di Riccardo: il nullo interesse verso il figlio di lei; la poca attenzione verso le sue esigenze e la scarsa voglia di stare insieme. Allo stesso tempo Riccardo, seppur soffrendo per l’assenza della fidanzata, si lasciò andare ad una tenera amicizia con la bella single Stefanì. Un rapporto che fece parecchio innervosire Ida: nel falò di confronto i due, ritrovatisi faccia a faccia, discussero molto arrivando a litigare.



Malgrado questo, però, l’amore tra i due sembrò trionfare: Riccardo, infatti, promise a Ida di volersi impegnare di più e che si sarebbe anche trasferito per lei. Un giuramento che non mantenne mai: finito il programma, i due tornarono alla loro vita precedente e dopo un primo periodo di felicità tornò il malumore. Riccardo iniziò ad allontanarsi sempre di più da Ida, fino a non rispondere più alle sue chiamate e messaggi.



La donna si recò a Taranto, città dove l’uomo vive, per avere delle risposte su questo strano comportamento ottenendo un rifiuto totale: Riccardo, infatti, le disse che la loro storia era finita per sempre. La coppia si presentò anche a “Uomini e Donne”: Ida, ancora perdutamente innamorata, cercò di riconquistare l’ormai ex fidanzato senza però riuscirci. Nella vita dell’uomo, infatti, sembra esserci già un’altra donna.