Quando Alberto Mezzetti vinse il "Grande Fratello 15"

Occhi azzurri, lunghi capelli biondi e un fisico mozzafiato. E’ Alberto Mezzetti, o come lui stesso si definisce “Il Tarzan di Viterbo”, ed è colui che è riuscito a vincere il “Grande Fratello 15”. Molti personaggi dell’ultima edizione del reality, condotta da Barbara d’Urso, si sono fatti amare dal pubblico ma nessuno come il 34enne.



Alberto fin dall’inizio della sua avventura al “Grande Fratello” si distinse per la simpatia e per il suo amore, non corrisposto, per Barbara d’Urso. Dalla sua entrata nella Casa, il ragazzo non smise mai di apprezzare, sia fisicamente sia caratterialmente, la conduttrice gridando al mondo il sentimento che provava per lei.



L’amore verso la d’Urso era così forte che il concorrente pur di andare fuori a cena con lei accettò di farsi tagliare i capelli a zero: la conduttrice, però, fu clemente e risparmiò la tanto famosa chioma di Alberto. Il Tarzan di Viterbo riuscì a distinguersi dagli altri concorrenti conquistando il pubblico tanto da diventare il vincitore del reality.