Quando Alba Parietti disse a "Stasera Italia": "La popolazione senza istruzione non dovrebbe votare" 

"Finché una popolazione non ha un'adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo". Nel corso della lunga stagione di "Stasera Italia" questa frase di Alba Parietti, che metteva in dubbio la legittimità del diritto di voto nel nostro Paese, è stata sicuramente tra le più commentate. Parole che hanno subito provocato la risposta ironica della conduttrice, Barbara Palombelli: "Beh, adesso mettere in dubbio il suffragio universale...".

"Credo che la gente debba avere la coscienza e l'istruzione necessaria per capire cosa si vota", sosteneva Parietti, la quale attribuisce alla nostra società una scarsa "coscienza politica".