Pubblicità occulta a Sanremo 2024, il caso scarpe di Travolta approda in Vigilanza Rai

Il polverone sollevato dalle scarpe di John Travolta a Sanremo 2024 non va in soffitta, anzi finisce in Parlamento. Ai microfoni di "Striscia la Notizia" il segretario della Commissione di Vigilanza Rai Stefano Candiani (Lega) ha annunciato indagini interne sulla pubblicità occulta intorno al paio di calzature di marca indossate dall'attore americano, ospite di Amadeus e Fiorello nella seconda serata. "Il tema riguarda soldi pubblici. Sarebbe molto curioso che fossero stati commessi, per due anni di fila, gli stessi errori", ha detto Candiani. I vertici dell'azienda di Viale Mazzini potrebbero essere sentiti così come lo stesso Amadeus in qualità di Direttore artistico del Festival.

Nel corso della conferenza stampa la vicedirettrice del Prime Time Rai Federica Lentini aveva spiegato che a causare il mancato oscuramento del marchio erano stati i "tempi stretti" dettati dallo stesso Travolta. L'inviato del tg satirico Pinuccio si è chiesto se la dimenticanza è avvenuta anche sui altri prodotti che esponevano un brand. Dalla fisarmonica al basso fino all'amplificatore durante l'esibizione di Lazza, le immagini relative alle esibizioni di concorrenti e ospiti durante la kermesse musicale mostrano che un adesivo è sempre stato applicato sui marchi.