Presentato il Premio Teatrale Maurizio Costanzo al Teatro Parioli di Roma

Come si legge nel comunicato diramato dai soci dell’Associazione Maurizio Costanzo: “Abbiamo pensato di intitolare un premio alla figura di Maurizio Costanzo perché sappiamo quanto era importante per lui, non solo il teatro, ma anche la possibilità che arrivasse a tutti, nessuno escluso, a maggior ragione, in carcere. Maurizio Costanzo ha sempre pensato che la scrittura teatrale, giornalistica, ma anche narrativa sia per il cinema sia per la televisione, è un modo per conoscere sé stessi, serve a fare ordine nel caos interiore con cui tutti noi dobbiamo fare i conti, non solo chi deve farli con la legge”.