“Pomeriggio Cinque”, Karina Cascella in lacrime: “Mio padre ci picchiava, dico a tutti denunciate la violenza”

“Mio padre aveva problemi con l’alcol e ci picchiava, finché a 18 anni ho deciso di andare via di casa. Picchiava anche mia madre”. È la confessione di Karina Cascella a “Pomeriggio Cinque” a proposito della sua infanzia: un padre problematico e violento, entrambi i genitori morti prematuramente.

La showgirl non riesce a trattenere la commozione: “Le conseguenze di queste cose le paghiamo noi, le pago ancora oggi con gli attacchi di ansia – spiega Cascella - Anche ne ‘La Talpa’ e in altri programmi io sono stata male”. La madre di Karina non aveva però denunciato l’uomo: “Mia madre è stata una grande donna, è una cosa che mi fa molta tristezza ma erano altri tempi e non aveva il coraggio di lasciare tutto mentre le donne di oggi dovrebbero farlo”, spiega ancora la showgirl.