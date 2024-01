"Orizzonti Pokemon" approderà in Italia in esclusiva prima tv a febbraio

Boing e The Pokémon Company International hanno annunciato che la nuova attesissima serie animata Pokemon, "Orizzonti Pokemon" , approderà in Italia a febbraio in esclusiva prima tv su Boing.

Tgcom24

Una nuova avventura dei Pokemon "Siamo estremamente entusiasti di questa nuova partnership con Boing che porterà la nostra nuova serie animata, Orizzonti Pokemon, ai fan italiani”, ha detto Peter Murphy, Senior Marketing Director di The Pokemon Company International. "Sappiamo che i fan sono impazienti per l’arrivo della serie e siamo lieti di presentare finalmente i nostri nuovi protagonisti, Liko e Roy, nelle loro avventure attraverso il mondo dei Pokémon. Sono certo che l'attesa per la serie Orizzonti Pokémon sarà ripagata e spero che i fan, vecchi e nuovi, si sintonizzeranno il prossimo mese per sperimentare un’avventura Pokémon senza precedenti".

“Siamo fieri di lanciare la nuova e attesissima serie Orizzonti Pokemon in esclusiva su Boing”, dichiara Ana González, Editorial Kids Lead Southern Europe and Africa Warner Bros. Discovery. “Il 2023 è stato un anno straordinario per il nostro canale, non solo perché Boing ha mantenuto la sua leadership sui canali kids in Italia, il mercato free to air dedicato ai bambini tra i più competitivi al mondo, ma anche per la crescita di share che abbiamo registrato quest’anno. Quale modo migliore di ringraziare i nostri fan se non quello di offrire loro uno dei franchise più amati?”.