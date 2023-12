"Ho terminato il percorso di riabilitazione post ictus - scrive su Instagram - con un intervento chirurgico che mi ha piazzato vicino al cuore uno strumento in grado di rilevare eventuali aritmie. Lo considero un cadeau alla fine dell’anno più pericoloso della mia vita".

Le parole di Platinette

Per l'opinionista tv è stata una grande paura, come lui stesso ha raccontato subito dopo il ricovero e la riabilitazione: "Ero paralizzato dall’incapacità e dalla sorpresa di non riuscire ad avere reazione alcuna. Non permettete che vi sia strappata via la speranza, per voi, per chi vi sta vicino, per un dopo che può solo migliorare".