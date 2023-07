Colpo alla testa durante la partita del cuore, Pierpaolo Pretelli in pronto soccorso: "Solo una botta"

L'ex gieffino, che giocava in porta, è stato sostituito dopo pochi minuti dopo un contrasto con Moreno Morello

L'ex gieffino stava giocando la partita di beneficenza organizzata a Rimini per le vittime dell'alluvione in Romagna , quando nei primi minuti ha ricevuto un colpo alla testa dall'inviato di "Striscia la notizia" Moreno Morello.

Solo uno spavento per Pierpaolo Pretelli alla partita del cuore.

Il portiere della squadra Golden Team per la Romagna è uscito dirigendosi verso la panchina, e all'inviata Monica Bertini è apparso molto dolorante: "Ho preso una botta fortissima ragazzi", si è limitato a dire".

In serata, Pretelli ha poi condiviso su Twitter una foto dal dalla barella del pronto soccorso di Rimini per rassicurare i suoi fan: "È stata solo una forte botta - ha scherzato sui social -.Dal pronto soccorso di Rimini è tutto, a voi la linea". Insomma solo uno spavento e un bernoccolo per il conduttore dell'ultima edizione di "GF Vip Party", che è tornato ad apparire sui social con disteso con il ghiaccio sulla testa: "Dal pronto soccorso di Rimini è tutto. A voi la linea", ha aggiunto nel suo tweet.

Tantissimi i messaggi di sostegno per lui, a partire dalla fidanzata Giulia Salemi che ha immediatamente risposto alla foto condivisa dal compagno: "Piccolino", ha scritto l'influencer. Per la cronaca, la partita è terminata con il punteggio di 11-4 in favore della nazionale cantanti.