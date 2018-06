Questo progetto non vedrà comunque coinvolta Vivendi. "Oggi i nostri ragionamenti non li vedono coinvolti a livello industriale, sarebbero eventualmente coinvolti in quanto soci. Non li vediamo più come un partner" ha aggiunto Berlusconi.



L'amministratore delegato del Biscione ha anche affrontato il tema dei diritti televisivi per il calcio. "Stiamo valutando con Perform e con l'operatore satellitare (Sky - ndr) per poter dare agli abbonati di Premium un'offerta di calcio". ha spiegato dopo l'asta sulla serie A 2018-2021 che, al momento, non prevede diritti per Mediaset." L'idea è ovviamente quella di diritti di ritrasmissione - ha aggiunto -, ma senza un minimo garantito e che stipuleremmo solo se non sarà peggiorativo rispetto al nostro piano strategico al 2020 presentato a Londra che non prevede calcio per Premium".