Petit e il rapporto con Marisol Castellanos: "È il mio primo amore"

"È il mio primo amore". A pochi giorni dalla finale di "Amici", che l'ha visto arrivare secondo tra i cantanti, Petit (nome d'arte di Salvatore Moccia) è ospite a "Verissimo", dove parla, tra le altre cose, della storia con Marisol Castellanos, nata proprio all'interno del talent show.

"In hotel ero un po' timido, non parlavo. In casetta, invece, l'ho vista subito e in un paio di settimane è nato tutto", specifica l'interprete di "Mammamì" prima di venir raggiunto in studio dalla dolce metà, vincitrice sia della categoria danza sia del premio della critica.

"Ciò che mi ha fatto avvicinare a lui è stata la sua simpatia", aggiunge la pupilla di Alessandra Celentano. "È vera, genuina, ed è stata ciò che mi ha fatto innamorare".