Perla e Mirko: "Ora vogliamo fare i fidanzati, da qui in poi per noi c'è il futuro"

A conquistare il pubblico è stata infatti la ragazza ma anche la sua storia con Mirko Brunetti proprio nella Casa è ripartita dopo la brusca interruzione avvenuta in occasione della loro partecipazione a "Temptation Island". Ora entrambi si raccontano a "Chi" dopo l'esperienza vissuta insieme nel reality. "Il prossimo passo sarà tornare alla normalità - dice Mirko -. Ora vogliamo solo un po' di noi due: un po' di privacy". Progetti di matrimonio? Per ora no: "Sarà una convivenza da ragazzi - afferma Perla -, cercheremo di divertirci, di ritrovarci, magari altrove".

Nella Casa, parlando con Massimiliano Varrese, Beatrice Luzzi, data da molti come la favorita numero uno, aveva capito che Perla era un'avversaria pericolosa perché "gioca in due: sono Perla e Mirko". Che fosse vero o meno, è innegabile che la storia d'amore tra i due ha tenuto banco in maniera importante, senza contare che si è sviluppata, tra crisi, scontri, riavvicinamenti e pace, tutta sotto gli occhi del pubblico, sui social e in televisione.

Adesso però è il momento di tornare alla "normalità" dicono Perla e Mirko. "Abbiamo tanti mesi da ripercorrere - spiega Mirko a "Chi" -. Tutto è stato condiviso, ora vogliamo un po' di noi due". Ma senza correre... "Non dobbiamo fare lo sbaglio commesso cinque anni fa - continua -, quando abbiamo corso troppo". E dire che i due si conoscono da tanti anni ("E' il mio 'guaio' da quando avevo 13 anni" dice di lei Mirko), però è servita la televisione per far capire loro alcune cose fondamentali del loro rapporto. "Dovevamo staccarci e abbiamo trovato il coraggio e una motivazione per farlo - afferma Perla -. Il nostro scegliere di non stare insieme non era per mancanza di amore. Lo abbiamo dimostrato nei venti giorni insieme nella Casa: fra noi c'era intesa, c'era complicità, c'era amore, c'era tutto".