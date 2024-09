Apprensione per Peppe Di Napoli: "Ho un tumore, devo operarmi"

"Oggi mi ritrovo qui dal nulla in un ospedale, non è proprio il luogo adatto per me - ha scritto come commento a una foto che lo vede all'ingresso di un ambulatorio -, tutto così silenzioso e sistemato, domani dovrò affrontare il mio primo intervento perché facendo alcune visite sono stati trovati nel mio corpo vari corpi estranei, tanti piccoli linfomi che mi sono venuti a trovare. Dico così perché adesso devono assolutamente andare via, non è il posto giusto per loro".