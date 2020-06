Paura per Fiorello, a fuoco la camera da letto

Un corto circuito ha fatto partire le fiamme che in un attimo sono divampate nella camera da letto di Fiorello. Paura per lo showman e la sua famiglia che per fortuna non hanno riportato danni. Rosario, che vive a Roma al quartiere della Camilluccia, sta facendo dei lavori di ristrutturazione nel suo attico. Ma qualcosa è andato storto. Uno degli operai è rimasto lievemente intossicato ed è stato soccorso dal personale del 118.