La difesa dell'avvocato

Nonostante Anderson si sia dichiarato colpevole, il suo avvocato, Moira MacFarlane, ha detto alla corte riferendosi al personaggio interpretato in Peaky Blinders, che non aveva fumato crack: "Riconoscerete l'imputato per una parte molto intensa che ha interpretato in un recente programma televisivo". Spiegando poi che il giorno di Santo Stefano, "ha cercato di recitare la sua parte per queste persone. E a causa dello stile di vita che conduce, la gente spesso gli dà degli incentivi". "Si è trovato in una posizione sfortunata e avrebbe dovuto avere la forza di dire di no", ha concluso. Anderson è stato condannato a pagare 1.345 sterline (oltre 1.500 euro) di multa.