Patrizia Pellegrino e la mancanza del figlio Riccardo: "Mia madre fu l'unica a vederlo"

Un legame sempre presente - "Ogni tanto a mia madre chiedo ancora oggi com'era Riccardo che è sempre nell'appello dei miei figli", dice Patrizia Pellegrino. "Quando ripercorro la mia vita non posso non ringraziare di avere i miei tre figli ma anche di sentire la mancanza di Riccardo che non posso mai dimenticare", aggiunge la showgirl.