Paolo si complimenta con Gemma, ma Tina si intromette: "Una cosa è guardare, altra è toccare"

La nuova stagione di "Uomini e Donne" inizia subito con dei nuovi incontri per Gemma Galgani. Dopo le difficoltà riscontrate con il 26enne Nicola, la dama torinese non si preclude la possibilità di conoscere altri cavalieri. "Hai delle bellissime gambe". E' il complimento di Paolo per Gemma alla prima esterna. Ma Tina non riesce a trattenersi e si intromette nella conversazione tra i due: "Una cosa è guardare, altra è toccare. Paolo, Gemma non è Naomi Campbell".

"Io non parlavo delle gambe, ma della pelle", ha provato a giustificarsi Paolo. Da quel momento è iniziato il solito battibecco tra le due. Tina sostiene che Gemma non si rende conto che ci sono persone che la prendono in giro, Gemma invece crede che l'opinionista "sia cattiva", sempre pronta a darle fastidio, a provocarla e a denigrarla. Le obiezioni di Tina però non sono riuscite, neppure questa volta, a placare la curiosità di Gemma che continuerà a conoscere cavalieri nel costante obiettivo di trovare l'uomo della sua vita.