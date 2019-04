Paolo Brosio: “Nessun appetito sessuale sull’Isola. Bacio con Sarah solo un gioco”

“Ma con tutte quelle donne nude non ti sentivi un po’ in imbarazzo?” Katia Ricciarelli, ospite del “Maurizio Costanzo Show”, pone la domanda un po’ osé a Paolo Brosio, reduce dall’avventura in Honduras, dove è arrivato fino alle semifinali dell’Isola dei Famosi.



“Quando sei lì – spiega il giornalista – penso che tu non possa avere tanti appetiti sessuali, perché sei in una situazione veramente estrema: mangi 30 grammi di riso al giorno…”. Eppure un bacio c’è stato e ha anche fatto il giro della rete, quello proprio tra Paolo Brosio e Sarah Altobello. “Non c’è stato nulla più che un gioco con Sarah, non è stato nulla di che”.