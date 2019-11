Paolo Brosio: "Chi se ne frega dei casi dei preti che molestano i minori!" | E in studio scoppia la polemica

Nella puntata di lunedì sera di " Live - Non è la d'Urso ", la polemica si è arroventata sul tema della castità delle suore e dei sacerdoti . In particolare ad accedendere la miccia è stata una dichiarazione di Paolo Brosio che, rispondendo a Manuela Villa, secondo cui molti oggi "non portano i bambini all'oratorio per paura di molestie ", è sbottato con un "Ma chi se frega di quei casi! Gli oratori sono pieni di gente per bene".

Un'uscita che ha scatenato la reazione degli altri ospiti, a partire da Elenoire Casalegno passando per Flavia Vento, Serena Grandi e Vladimir Luxuria. Brosio ha tentato di chiarire il senso della sua frase, che non era quella di difendere i pedofili ma solo di mettere in risalto che si tratta di una piccola minoranza rispetto ai tanti preti e le tante suore per bene.

Ma proprio il tentativo di minimizzare non è piaciuto. La Casalegno ha sottolineato che "basta che un ragazzino venga molestato" perché la cosa sia gravissima, mentre Luxuria ha ricordato come in passato si tendesse a insabbiare questi casi, preferendo semplicemente trasferire il religioso che si era macchiato di tale colpa. Mentre Serena Grandi, che ha raccontato di essere stata molestata in giovane età da un prete, è arrivata a invocare la castrazione chimica.