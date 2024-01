Paola Perego, momenti di apprensione: operata d'urgenza per un tumore al rene

La conduttrice televisiva è stata sottoposta a una nefrectomia parziale (asportazione di una parte del rene) per una neoplasia scoperta fortunatamente in uno stadio iniziale. E' stata la stessa Perego a rendere nota la cosa in un post Instagram nel quale ha voluto ringraziare il prof. Gallucci e la sua equipe, che l'hanno operata, e ha sottolineato una volta di più l'importanza della prevenzione. Al post hanno risposto tantissimi amici, colleghi e semplici fan, facendole gli auguri.

Operazione d'urgenza per Paola Perego.

Il numero di incoraggiamenti e cuori vip arrivati alla Perego non si conta: da Simona Ventura, sua compagna di lavoro nella trasmissione "Citofonare Raidue" così come Valeria Graci, a Mara Venier, passando per Lorella Cuccarini, Salvo Sottile, Barbara D'Urso, Paola Turci, Marina Perzy, Rita Dalla Chiesa, Ezio Greggio, Alberto Matano, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi.

Paola Perego nel post ha voluto mettere una foto del suo letto d'ospedale, nella quale si vede solo una flebo. Non si conoscono ancora i tempi di recupero ma sicuramente qualche giorno di convalescenza sarà necessario per recuperare in pieno la forma.