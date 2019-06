In esclusiva, Barbara D'Urso avrebbe dovuto ospitare per la prima volta insieme Pamela Prati ed Eliana Michelazzo, così da approfondire ancora una volta il cosiddetto "Prati-gate". La showgirl, invitata nel salotto di "Live - Non è la d'Urso" durante la nona puntata, non ha voluto rispondere a nessuna domanda, lasciando poi lo studio tra lo stupore generale.



Sarebbe dovuta tornare nella puntata del 12 giugno per raccontare definitivamente la sua verità ma, dopo l'annuncio, non si presenta nessuno: in mezzo al silenzio generale, Barbara d'Urso si accomoda sul divano e spiega le ragioni dietro questa assenza.



"Pamela ha preso un treno da Roma ieri per essere qui, assieme alle sue avvocatesse. Un incontro che avevamo stabilito su richiesta delle legali stesse, specificando inoltre che questa sarebbe stata un'ospitata a titolo gratuito. Sono stata molto felice di darle spazio ma dopo esserci incontrate la sera prima di questa diretta, improvvisamente sono iniziate ad arrivare delle pretese piuttosto particolari: una dichiarazione scritta in cui io sarei stata chiaramente dalla sua parte, che non mi è affatto piaciuta ma sarebbe stata superabile, fino a che un messaggio successivo ha comunicato a me e alla produzione che Pamela Prati era stata prelevata dall'albergo per essere portata all'aeroporto. A meno di non ricevere un compenso molto molto elevato, non sarebbe scesa dall'auto."



A quel punto, la d'Urso dichiara tranquillamente che date le premesse non sarebbe stato il caso di cedere a quelle che definisce richieste esagerate.