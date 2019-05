Pamela Prati, l'agente Eliana Michelazzo svela: "Mark Caltagirone non esiste"

Eliana Michelazzo, agente di Pamela Prati, cambia ancora versione e si confessa in esclusiva alle telecamere di Live – Non è la d’Urso, in un lungo sfogo che sarà trasmesso nella puntata di mercoledì 22 maggio. Tema: il discusso matrimonio della showgirl, prima annunciato e poi annullato, e l'esistenza del compagno di Prati, Marco (o Mark?) Caltagirone. "In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo. La voce di quell’uomo è diversa da quella della telefonata avvenuta nel programma Live. A questo punto credo non esista".