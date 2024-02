Ornella Muti a "Verissimo": "Sono vicina agli agricoltori italiani"

Ospite a "Verissimo" l'attrice Ornella Muti spiega la decisione di scendere in prima linea al fianco degli agricoltori italiani nella protesta dei trattori. "Penso che ogni tanto ci si debba esporre e io da sempre ho avuto una grande attenzione per il cibo", racconta la Muti. L'attrice rimarca le ragioni di una protesta che coinvolge decine di paesi del Vecchio Continente critici sulle politiche agricole dell'Unione Europea. "Dobbiamo preservare la nostra terra che è quella che ci nutre e penso che dovremmo mangiare il nostro cibo che proviene dalla terra", aggiunge Muti.

Nel salotto del talk show di Canale 5 Ornella Muti afferma la necessità di aiutare in particolare i piccoli agricoltori: "Hanno bisogno di sostegno perché altrimenti non ce la fanno. Sono piccoli ma fanno una grande differenza", afferma l'attrice. Gli organizzatori della protesta hanno annunciato una manifestazione per giovedì al Circo Massimo di Roma dove sono attesi 20mila agricoltori per chiedere aiuti concreti al comparto.