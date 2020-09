Omaggio della Women Orchestra a Ennio Morricone: i giudici di "Tu si que vales" in lacrime

Ennio Morricone rimarrà per sempre nel cuore di tutti. La sua musica immortale ha attraversato gli anni e le generazioni, emozionando milioni di persone in tutto il mondo.



A "Tu si que vales" un'orchestra tutta al femminile, la Women Orchestra, ha reso omaggio al Maestro, scomparso lo scorso 6 luglio, con un toccante medley di alcune delle sue colonne sonore più celebri.



'Nuovo Cinema Paradiso', 'Mission', 'C'era una volta il West': musiche e note senza tempo che hanno reso quei film ancora più intensi e profondi.



L'emozione nello studio è stata fortissima, sia tra la giuria sia tra il pubblico. Sabrina Ferilli non è riuscita a trattenere le lacrime. Gerry Scotti è rimasto molto colpito. E anche Belén Rodríguez è stata sopraffatta dalle lacrime. Quindi, mentre porgeva un fazzoletto a Sabrina Ferilli, la showgirl ha confortato l'attrice con un abbraccio.