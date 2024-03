Daniele Paudice, chi è il nuovo tronista di "Uomini e Donne"

"Ho 33 anni e sono di Napoli". Si presenta così Daniele Paudice il nuovo tronista di "Uomini e Donne". A sorpresa nella puntata in onda il 15 marzo, Maria De Filippi annuncia il suo ingresso in studio e di lui dice: "Non è timido ed è molto spiritoso". Daniele, modello da dieci anni, è appena ritornato da New York dove ha trascorso gli ultimi sei anni della sua vita.

Ha un forte legame con la sua città, Napoli, e dopo tanti anni da single approda a Canale 5 per trovare l'amore. Di sé dice che al primo sguardo potrebbe sembrare "duro e incazz**o", ma solo chi saprà scavare più fondo riuscirà a scoprire il suo animo profondo, dolce e sensibile. Nel video di presentazione Daniele parla della sua famiglia: "A loro devo tutto", dice e racconta dei sacrifici fatti per diventare indipendente e crescere professionalmente. "Quando sono andato via da Napoli avevo due soldi in tasca", spiega il modello che poi rivela di aver realizzato tanti sogni come quello di comprare una casa. "La mia è una famiglia semplice, i miei genitori hanno sempre pagato l'affitto e io sognavo di comprare finalmente una casa".

Poi mostra "l'amore della sua vita", il suo cane. "Si chiama Diego e non potevo non chiamarlo come Maradona". "Con la donna che spero di trovare - spiega infine - vorrei condividere delle cose importanti e non solo le foto su Instagram", conclude.