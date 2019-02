Nicoletta Larini sulla sua disavventura in autostrada: "Ero senza navigatore e senza internet"

“Sono andata verso la A1, mi sono ritrovata al casello con un incidente e quindi ci hanno fatto tornare indietro. In un attimo mi sono ritrovata a Novara”. A raccontare la disavventura è Nicoletta Larini, compagna di Stefano Bettarini, che a “Mattino Cinque” parla di come si sia persa a causa di un incidente, subito dopo aver partecipato a una puntata de "L'Isola dei Famosi".



Ma cosa ha fatto Nicoletta? “Beh subito ho fatto delle stories su Instagram perché comunque condivido tutto e ho condiviso anche quello”. Ma non bastava reimpostare il navigatore? “Sulla mia automobile non ho il navigatore ed ero anche senza internet”. Nello studio però gli fanno notare: “Se hai usato Instagram la connessione ce l’avevi”. Provvidenziale l’intervento del nonno che ha contattato la Polizia Stradale per dare le indicazioni giuste alla nipote.