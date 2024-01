Nicole Eggert (52 anni) si è allarmata quando ha iniziato a prendere peso velocemente (è aumentata di ben 11 chili in tre mesi) e poi quando lo scorso ottobre ha avvertito un "un dolore terribile" al seno sinistro. Pensando fossero i sintomi della menopausa, ha chiamato il suo medico dopo aver sentito anche un nodulo durante un autoesame. Purtroppo ha dovuto attendere altre settimane prima di potersi sottoporre a un controllo: "Sono andata dal mio medico di base e mi ha detto che dovevo andare subito a farmi visitare. Il problema era che non riuscivo a fissare un appuntamento perché era tutto prenotato. Quindi ho dovuto aspettare fino alla fine di novembre".

In attesa di un trattamento efficace

Dopo una mammografia e tre biopsie, i referti patologici di Eggert sono risultati positivi al cancro. Una doccia fredda per la Eggert, che non nasconde di essere molto preoccupata per il futuro. Al momento l'ex bagnina di Baywatch sta aspettando che il suo oncologo stabilisca quando inizieranno la chemioterapia e le radiazioni, mentre in futuro avrà bisogno di un intervento chirurgico per rimuovere il cancro: "Riesco a sentire il nodulo al seno, è necessario eliminarlo. Quindi bisogna solo capire se devo fare il trattamento prima dell'intervento o dopo. Ogni secondo che passa ed è dentro di me, sta crescendo e voglio semplicemente eliminarlo".