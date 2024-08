L’ex star di “Baywatch” Nicole Eggert: "La chemio contro il cancro ha funzionato"

La Eggert ha rivelato per la prima volta che le era stato diagnosticato un cancro al seno "molto raro" nel dicembre 2023, raccontando a Inside Edition che i medici le avevano trovato un altro cancro nei linfonodi. L'ex star di "Baywatch" aveva dichiarato di "prendersi a calci" per non aver controllato regolarmente il suo seno e ha anche dato in parte la colpa alle protesi mammarie che si è fatta impiantare all'età di 19 anni, il cui tessuto ha reso più difficile individuare eventuali anomalie nel suo petto. La 52enne si era allarmata quando ha iniziato a prendere peso velocemente (è aumentata di ben 11 chili in tre mesi) e poi quando a ottobre 2023 ha avvertito un "un dolore terribile" al seno sinistro. Pensando fossero i sintomi della menopausa, ha chiamato il suo medico dopo aver sentito anche un nodulo durante un autoesame. Purtroppo ha dovuto attendere altre settimane prima di potersi sottoporre a un controllo: "Sono andata dal mio medico di base e mi ha detto che dovevo andare subito a farmi visitare. Il problema era che non riuscivo a fissare un appuntamento perché era tutto prenotato. Quindi ho dovuto aspettare fino alla fine di novembre". "Riesco a sentire il nodulo al seno, è necessario eliminarlo. Quindi bisogna solo capire se devo fare il trattamento prima dell'intervento o dopo. Ogni secondo che passa ed è dentro di me, sta crescendo e voglio semplicemente eliminarlo", ha raccontato poi. Due mesi dopo l'annuncio, l'attrice aveva condiviso sui social un video in cui si rasava i capelli in vista della chemio: "Guarire non significa cambiare noi stessi ma permetterci di essere chi siamo".