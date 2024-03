L'ex bagnina di "Baywatch" Nicole Eggert lotta contro il cancro: in un video si rasa a zero

L'ex bagnina di Baywatch, che ha una rara forma di tumore al seno, ha postato un video social in cui si rasa a zero la testa in vista della chemioterapia.

L'ex bagnina di "Baywatch", che qualche settimana fa ha annunciato di avere un rara forma di cancro al seno , ha condiviso su Instagram un video in cui si rasa a zero in vista della chemioterapia. Dopo che l'attrice ha spazzato via con la macchinetta il suo taglio "pixie" che la caratterizzava da qualche anno, è intervenuta a darle una mano la figlia che ha dato gli ultimi ritocchi con un rasoio.

Tgcom24

Citando Madeleine Eames, nella didascalia scrive "Forse la guarigione non consiste tanto nel cambiare noi stessi, ma nel permetterci di essere ciò che siamo". Tantissimi i commenti di affetto e incoraggiamento per lei, non solo da parte di amici e colleghi ma anche di moltissimi fan. Mentre Jennie Garth, già protagonista di "Beverly Hills 902010", le ha mandato un grande abbraccio condito da un cuoricino nero, mentre Alyssa Milano le ha scritto "Grace. Hai la grazia più grande. E' fonte di ispirazione e ti apprezzo".

La Eggert ha rivelato per la prima volta che le era stato diagnosticato un cancro al seno "molto raro" nel dicembre 2023. Il mese scorso ha raccontato a "Inside Edition" che i medici le hanno trovato un altro cancro nei linfonodi. La Eggert ha dichiarato di "prendersi a calci" per non aver controllato regolarmente il suo seno e ha anche dato in parte la colpa alle protesi mammarie che si è fatta impiantare all'età di 19 anni, il cui tessuto ha reso più difficile individuare eventuali anomalie nel suo petto.