Nessuna tomba per Nadia Toffa, la madre rivela: "L’ho nascosta in un posto segreto"

A oltre 4 mesi dal decesso, Nadia Toffa viene ricordata con un'altra targa a Taranto nel nuovo reparto di Oncoematologia pediatrica a lei intitolato. Per la conduttrice però non c'è ancora nessuna tomba. La mamma Margherita ha spiegato a Repubblica: "L’ho nascosta in un posto segreto". E ha raccontato che ha preso questa decisione per proteggerla: "Erano i giorni di Halloween e abbiamo saputo che qualcuno la cercava nei cimiteri bresciani".

Per Margherita, questo sarà il suo primo Natale senza la figlia: "Io non la sento ancora morta. La sento vivissima, vicina. Ci sarà. L’unica differenza è che non faremo il pranzo qui sotto (in casa, ndr) ma in un ristorante. Andremo fuori portandocela dietro, nel cuore", ha rivelato al quotidiano.

