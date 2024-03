Neslihan Atagul di "Endless Love" a "Verissimo": "Ho conosciuto mio marito Kadir sul set"

Ospite a "Verissimo" l'attrice Neslihan Atagul, tra i volti principali della serie tv turca di Canale 5 "Endless love", si racconta a tutto campo dai successi in carriera alla vita sentimentale. E' proprio lavorando sul set che Neslihan ha conosciuto il suo attuale marito Kadir. "Ci capiamo con un suolo sguardo, siamo amanti e migliori amici e proprio per questo stiamo bene insieme", dice Atagul che nel telefilm interpreta il ruolo della protagonista Nihan Sezin.

Nel salotto del talk show di Canale 5, Neslihan Atagul racconta come lei e suo marito siano riusciti a evitare di litigare sul set anche se qualche tensione ha rischiato di mandare in fumo le nozze. "Kadir è un grande appassionato di motociclette, colleziona caschi e sapevo che era quello il suo punto debole", spiega l'attrice. "Ero talmente arrabbiata con lui che gli ho rotto tutti i caschi. Lui però non si è arrabbiato per niente", racconta Atagul.